Пожар в деревообрабатывающем цехе в Баку потушили видео; обновлено 18:12
Пожар в деревообрабатывающем цехе в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку потушен. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, пожар потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны.
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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в деревообрабатывающем цехе в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, к месту происшествия привлечены пожарные бригады Государственной службы МЧС. Продолжаются неотложные меры по тушению пожара.