COVID-19 продолжает заражать и убивать сотни иранцев

Не менее 116 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, общее число жертв превысило 9,6 тысячи, заявила официальный представитель Минздрава страны Сима Садат Лари.

По словам Лари, за прошедшие сутки удалось выявить более 2,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, скончались 116 человек. Общее число заразившихся достигло 204 952, жертв – 9 623.

В Иране уже почти неделю в сутки погибают более 100 человек. Скачок произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.