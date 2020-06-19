Сепаратисты Йемена захватили «самый инопланетный остров на Земле»

Острова считаются стратегически важными, потому что мимо них проходят маршруты, по которым следуют торговые суда. Кроме того, Сокотра известен уникальными фауной и флорой.

Сепаратисты из йеменского Южного переходного совета объявили, что взяли под контроль архипелаг Сокотра в Индийском океане, сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

До недавних пор архипелаг удерживали правительственные силы. Теперь же на нем находятся бойцы Южного переходного совета.

В сообщениях отмечается, что такое развитие событий указывает на усиливающиеся разногласия между Южным переходным советом и правительством Йемена, ведущими борьбу против йеменских мятежников-хуситов.

Международно признанное правительство Йемена заявило, что боевики ЮПС устроили переворот на Сокотре. «Переворот подрывает государственные институты в провинции. Боевики, взявшие штурмом правительственные объекты, задействовали тяжелые вооружения, нанесли ущерб не только этим объектам, но и имуществу граждан», - цитирует NEWSru.co.il заявление. При этом часть острова по-прежнему контролируется правительством.

Сепаратисты арестовали военных и граждан, сопротивлявшихся их действиям. Среди задержанных – командир расположенной на острове базы ВВС бригадный генерал Абд аль-Рахман аз-Зафрани.

Как пишет NEWSru.co.il, остров Сокотра оказался изолированным от суши миллионы лет назад. В его суровом и жарком климате появились уникальные виды растений, а ландшафты кажутся космическими. Сокотру, признанную объектом всемирного наследия, нередко называют «самым инопланетным островом на Земле».