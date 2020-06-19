Эмираты отправили Азербайджану гуманитарную помощь фото
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправили в Азербайджан самолет c 11 тоннами медикаментов с целью поддержки усилий страны по сдерживанию распространения COVID-19.
Как сообщает Emirates News Agensy, данная помощь предназначена для 11 тысяч медиков, которые борются с коронавирусом.
Посол ОАЭ в Азербайджане Мохамед Хамель Аль Губаиси прокомментировал данную инициативу, отметив, что отношения между его страной и Азербайджаном активно развиваются во многих областях: "Это подтверждается общим видением руководства двух стран, укреплением связей, дружбой, взаимопониманием и взаимной поддержкой по многим региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес, а также на различных международных форумах".