ГАИ об избиении тракториста полицией видео
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД прокомментировало видеокадры об избиении сотрудниками полиции водителя трактора в Масаллы.
Как заявил Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев. данный видеоролик был исследован в управлении: "Это был водитель трактора. Он не подчинился требованию полиции и не представил соответствующие документы после задержания. Более того, он оказал сопротивление. Правда, наши сотрудники тоже применили противозаконные методы. В связи с этим в отношении них начато расследование".