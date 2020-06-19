Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб оборонной промышленности и живой силе как США, так и России. По данным СМИ, в США эпидемия проникала на корабли ВМФ, а Минобороны РФ подтвердило, что около 3 тысяч российских военных в разных воинских частях и курсанты военной академии были инфицированы.

«Однако принципиально разная реакция на возмещение ущерба. Так, Вашингтон в самый разгар эпидемии выделил 2 трлн долларов на поддержку экономики, включая военную отрасль. При режиме ЧП правительство США взяло на себя ответственность за компенсацию ущерба экономике и гражданам от эпидемии коронавируса. Другая картина была в РФ - страна не перешла в режим ЧП, а установила режим «выходного дня». То есть не были приняты контрмеры финансовой поддержки своего оборонного сектора. В момент всплеска эпидемии в РФ каких-то значимых мер для защиты экономики не предприняли, и только после активной фазы эпидемии выделили 14 млрд долларов на поддержку экономики. То есть два принципиально разных подхода. В первом случае превентивные меры, во втором - реакция по ходу событий. Это важная составляющая, которая позволит к осени в полной мере оценить, чья политика оказалась правильной», - утверждает военный специалист.

Вообще же, считает А.Михненко, вирус распространился как среди военных стран НАТО, так и ОДКБ. Так что, в принципе, ущерб от ковида в оборонной сфере всех государств практически одинаков.

«Две страны имеют несоизмеримые по объему военные расходы. В 2019 году США потратили на оборону $732 млрд, а Россия всего-то $65,1 млрд. Объем экспорта оружия примерно десяти крупнейших американских военных предприятий равен всей экспортной возможности оборонной промышленности РФ. В то же время по человеческим ресурсам США потеряли от ковида больше людей, чем Россия. Но и население США больше, чем в РФ», - сопоставляет эксперт.

У американских предприятий, отмечает А.Михненко, из-за пандемии были сложности с реализацией проекта самолета-заправщика в воздухе Боинг КС-46. И Дональд Трамп решил поддержать проект, но отсрочить реализацию. Компании Боинг пришлось из-за карантина отложить и ряд других планов.

«США часть военных проектов просто перенесли на более поздние сроки, предположительно 2022-2024 годы. Не исключено, что США пересмотрят и свой оборонный бюджет в плане сокращения расходов. Однако в целом нивелированы ключевые проекты, связанные с перевооружением, оснащением американской армии новыми образцами военной техники и др. Дело в том, что американская оборонная сфера позволяет стране развиваться и хорошо зарабатывать на внешнем и внутреннем рынке. Кроме того, в этой отрасли задействовано очень большое число граждан страны.

А в РФ все крупные оборонные предприятия во время вспышки ковида не остановились и продолжают работать, стараясь обеспечить работников безопасности от инфицирования. Однако любой проект по созданию бомбардировщика ли, бронетехники, военного корабля - это дело кооперации больших, малых и средних предприятий, которые изготавливают комплектующие. А эпидемия ковида в России в большей степени ударила по малому и среднему бизнесу. Со стороны может показаться, что объединенная судостроительная корпорация, авиационная корпорация не пострадали от эпидемии и продолжают производство в обычном режиме. Но проблем с поставками комплектующих не избежать. Эти комплектующие производили отдельные предприятия малого и среднего бизнеса, которые в период карантина не работали. В России, чтобы нивелировать последствия ущерба экономики от пандемии, решили перевести реализацию оборонных заказов с 2027 года на более ранние сроки - до 2024 года. Это означает, что средства, запланированные на расходы в 2027 году, перекинут на более близкое время и тем самым помогут госкорпорациям реализовать проекты, которые важны для российской оборонки как внутри страны, так и для экспорта. В такой стратегии есть три важных фактора. Во-первых, 2024 год - это год выборов в РФ, и, видимо, было решено поддержать электорат, который работает в оборонной промышленности. Во-вторых, очевидно, что в ближайшее время в мире разразится экономический кризис похлеще, чем в 2008 году. Об этом свидетельствует пакет нивелирования экономического ущерба США, который больше, чем было в период кризиса 2008 года.

К этому надо прибавить тот факт, что мировые цены на нефть не вернулись к допандемическому уровню. А доходы от нефти преимущественно пополняют доходную часть российского госбюджета. Это говорит о том, что, если такая цена на углеводороды сохранится, экономика РФ через 4-5 лет может впасть в глубокий кризис. Поэтому там спешат с решением всех вопросов с переоснащением армии, помощи оборонной промышленности и социальной поддержки работающих там людей. Увеличение финансирования оборонных заказов связано с этими причинами. Но большой вопрос, что будет с оборонной сферой РФ в 2027 году, если цены на нефть и газ не поднимутся и если пойдет вторая волна коронавируса. Пока ответа нет», - подчеркивает эксперт.

Тем не менее ущерб от ковида, полагает он, не повлияет на способности Москвы выполнять уже заключенные соглашения по продаже оружия. Экспорт оружия для РФ очень важная часть доходов и пополнения госбюджета. Так что РФ в любом случае будет заинтересована в выполнении военных заказов.

«Однако придется считаться с тем, что у потенциальных покупателей может просто не быть денег. Ведь многие страны будут вынуждены направить большие средства на возмещение экономического ущерба от пандемии», - предупреждает А.Михненко.