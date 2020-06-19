Просил ли Трамп помощи Си Цзиньпина?

Президент США Дональд Трамп не просил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в переизбрании на второй срок. Об этом заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телекомпании CNN.

Как сообщает ТАСС, Наварро был задан вопрос относительно утверждений бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона, который в готовящихся к публикации мемуарах указывал на то, что во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в июне прошлого года Трамп якобы "умолял Си Цзиньпина обеспечить его победу" на выборах. "Я никогда не слышал об этом, - указал Наварро. - Я находился в той же комнате".

"Что бы Болтон ни говорил по поводу Китая, это просто глупо, потому что ни один из американских президентов не относился к Китаю более жестко, чем нынешний", - подчеркнул Наварро.

Ранее утверждения Болтона отверг также представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Утверждения экс-помощника президента он назвал "полным безумием".