В Вильнюсе вновь открыты кафе, рестораны, музеи. Однако здесь недавно внедрили интересный опыт, который быстро подхватили во многих странах. В условиях выхода из карантина мэрия города разрешила развертывать летние кафе и рестораны в парках и другом открытом пространстве.

Столица Литвы — не очень большой по европейским меркам город. Сегодня, как и вся страна, он открыт без карантинных ограничений для граждан из 28 стран, кроме Великобритании, Португалии и Швеции. (Кстати, соседняя Латвия только что снова расширила список стран, приезжающие из которых должны пройти обязательный 14-дневный режим самоизоляции.)

Идея состоит в том, что сейчас в Литве, как и в других странах Балтии, продолжает действовать правило 2 метров — то есть между столиками в кафе, барах и ресторанах должно быть обеспечено именно такое расстояние. Но далеко не все заведения общественного питания в силу имеющихся у них помещений с небольшой площадью могут обеспечить это и еще зарабатывать.

Вот потому мэрия Вильнюса пошла на столь простой и оригинальный шаг. (Справедливости ради надо сказать, что первыми это же самое сделали в одном из городов Финляндии месяца полтора назад, и мы писали об этом опыте.) В Литве уже около 400 компаний использовали такую возможность. Об этом в интервью порталу рассказал 46-летний доктор юридических наук мэр города Ремигиюс Шимашис, который во время карантина управлял городом из дома.

Простая инновация, не требующая серьезных вложений, была по достоинству оценена и подхвачена бизнесменами в других странах.

В Латвии пока что не слышно, что кто-то здесь перенял опыт соседей. Правда, в Старой Риге, исторической части столицы, открылись почти все летние площадки кафе, пивных и ресторанов. Некоторые хорошо заполнены, особенно в выходные. Часто слышна эстонская и финская речь. На улицах и на парковках заметны автомобили с номерами Эстонии и Финляндии. Есть и приехавшие из Германии и даже Франции.

Но не только в Вильнюсе интересно решают текущие посткоронавирусные коллизии.

Весьма оригинально решили проблему концертных выступлений, которые по-прежнему во всех трех странах Балтии могут происходить при жестком ограничении количества зрителей, в столице Эстонии — Таллине.

Здесь одна из групп объявила, что проведет свой традиционный концерт, посвященный популярному во всех странах Балтии и Финляндии древнему языческому празднику летнего солнцестояния на… крыше едущего автобуса. Массовые его празднования, когда устраивались концерты на больших площадках, в связи с пандемией отменены.

Но эстонские музыканты придумали оригинальный способ дать ощущение праздника горожанам. Группа разместится на крыше автобуса, который стартует с окраины Таллина — с улиц восточного района Пирита и, врубив звук, начнет движение, исполняя песни и композиции с нового альбома. Колеся с семи вечера по улицам столицы, автобус с группой завершит свой тур в центре, в районе Старого города.

Для тех, кого не будет в городе или будет праздновать в стороне от маршрута, обещано организовать прямую видеотрансляцию необычного концерта в интернете. О таком интересном опыте рассказал портал postimees.