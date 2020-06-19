В Азербайджане выявлен 491 новый случай заражения коронавирусом, 283 пациента вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщили о смерти шести пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 12 729 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 6 799 человека вылечились, 154 – скончались. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 776 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 422 049 тестов.