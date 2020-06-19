Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID-19

Люди со второй группой крови чаще других умирают от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, заявили иранские ученые. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что препринт их исследования опубликован на портале MedRxiv. Кроме того, к такому же выводу ранее пришли китайские и американские специалисты.

Авторы работ выяснили, что хуже всего коронавирус переносят люди со второй группой крови. Люди с третьей и четвертой группой крови умирали чуть реже. Однако наименее уязвимыми к COVID-19 оказались пациенты с первой группой крови.

В свою очередь, влияние группы крови на тяжесть протекания болезни не связано с какими-либо осложнениями или факторами риска, которые были у инфицированных.