Сколько людей в мире на самом деле умерли от коронавируса

Официально с начала пандемии из-за COVID-19 умерли более 460 тысяч человек во всем мире. Однако реальное количество смертей от коронавируса может быть больше, считают эксперты из статистического отдела ВВС.

Они сделали свои расчеты, которые показывают, что последствия пандемии серьезнее, чем говорится в официальной статистике правительств. Число умерших может быть минимум на 130 тысяч больше официального показателя.

По мнению экспертов, точность данных о COVID-19 зависит от того, сколько тестов делает власть и включает ли официальная статистика смерти за пределами больницы, пишет портал Cursorinfo. Расхождения по цифрам можно объяснить недостаточно точным подсчетом статистики коронавируса, частично — влиянием пандемии на перегруженность национальных систем здравоохранения и другими факторами, добавили эксперты.