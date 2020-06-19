Пикет перед посольством Азербайджана в Москве

Как сообщили haqqin.az в посольстве, целью пикета было выражение своей позиции по произошедшему на днях инциденту на российско-азербайджанской границе. Пикетчиков пригласили в посольство, с ними встретился советник диппредставительства Джавид Набиев.

Сегодня двое граждан Азербайджана Ровшан Алиев и Турал Мехтиев провели пикет перед зданием посольства Азербайджана в Москве.

По словам представителя посольства, азербайджанская сторона сожалеет по поводу инцидента и держит этот вопрос в центре внимания. В настоящее время полномочные представители Азербайджана находятся в Дагестане и совместно с местными властями предпринимают необходимые шаги по скорейшему возвращению собравшихся на границе наших соотечественников.

Посольство и все его сотрудники делают все возможное в рамках своих полномочий. Посол Полад Бюльбюльоглу находится в постоянном контакте с соответствующим департаментом МИД РФ, руководством Республики Дагестан, главами исполнительной власти Магеррамкента и Дербента, местными активистами диаспоры.

Было отмечено, что, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в Дагестане, чиновники и местное население не отказывают в помощи находящимся там нашим гражданам.

Участники пикета поблагодарили посольство за то, что их приняли и подробно проинформировали о присходящем, и выразили надежду, что граждане Азербайджана, собравшиеся на границе, вернутся в ближайшее время на родину.