Правительство Ливии: угрозы Египта равносильны объявлению войны

Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Ливии назвало угрозы президента Абдель Фаттаха ас-Сиси осуществить военное вторжение в страну равносильными объявлению войны. Об этом говорится в специальном заявлении Президентского совета ПНС Ливии, которое привел ливийский телеканал Al-Ahrar.

Высказывания египетского лидера, отмечается в заявлении, "являются вмешательством во внутренние дела, возмутительным посягательством на суверенитет и могут рассматриваться как объявление войны".

В заявлении указывается, что международно признанное ПНС "является единственным законным представителем ливийского государства, и только оно имеет право определять форму и тип соглашений и союзов".

В субботу президент Египта указал, что любое возможное прямое вмешательство арабской республики в дела Ливии "будет иметь легитимный статус, поскольку ставит своей целью прекращение кровопролития в соседней стране и обеспечение безопасности границ".