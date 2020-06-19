Посол в США предложил Гусману посадить сирень в память о героях

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе открытого интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману предложил ему вместе увековечить память павших героев Великой Отечественной войны, посадив куст сирени в саду российского диппредставительства.

Как рассказал российский дипломат, 8 мая сотрудники посольства разбили на территории дипмиссии сиреневый сад в честь 75-летия Победы. Он пояснил, что сирень является символом Победы, именно с букетами этих цветов встречали советских солдат, возвращавшихся домой в 1945 году.

"Приглашаю вас, Михаил Соломонович, в Вашингтон, чтобы вместе со мной посадить еще одно дерево с тем, чтобы разрастался этот сиреневый сад в память героев Великой Отечественной войны", - сказал Антонов.

Рассказывая о предстоящих мероприятиях, Антонов сообщил, что вечером 21 июня российские дипломаты зажгут на территории посольства свечи памяти в связи с 79-й годовщиной нападения Германии на Советский Союз.