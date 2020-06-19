Путин о критике: «Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты»

Президент России Владимир Путин сказал, что давно привык к критике и считает, что она неизбежна. Такое заявление он сделал в интервью фильму «Россия. Кремль. Путин», который выходит на телеканале «Россия 1».

«Нет, я давно к этому привык», — ответил глава российского государства на вопрос, не обидно ли ему слышать критику в свой адрес.

По словам российского лидера, критика неизбежна, потому что «таковы законы развития любого общества».

«Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты», — подчеркнул Путин.