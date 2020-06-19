Три ничьи и два поражения – таков результат выступления азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова в первый для него день на онлайн-турнире Chessable Masters – третьем этапе Magnus Carlsen Chess Tour.

В 4-м туре наш шахматист проиграл белыми фигурами американцу Фабиано Каруане, а в 5-м – сыграл вничью черными с китайцем Динь Лижэнем.

После 5 туров у Раджабова 1,5 очка, и он занимает последнее 6-е место в группе «B». По 3 очка имеют Максим Вашье-Ляграв и Аниш Гири, по 2,5 – Фабиано Каруана, Динь Лижэнь и Ян Непомнящий.

Напомним, что по итогам двухкругового соревнования, чтобы пробиться в четвертьфинал, нужно попасть в четверку лучших в группе. Вторая часть матчей в группе «B» состоится 23 июня.

* * * 21:00

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов стартовал сегодня в онлайн-турнире Chessable Masters – третьем этапе Magnus Carlsen Chess Tour.

В турнире с призовым фондом в 150 тысяч долларов участвуют 12 шахматистов. Они поделены на две группы. Раджабов попал в группу «B», игры которой начались сегодня.