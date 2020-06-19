Теймур Раджабов неудачно стартовал в турнире Магнуса Карлсена Обновлено
Три ничьи и два поражения – таков результат выступления азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова в первый для него день на онлайн-турнире Chessable Masters – третьем этапе Magnus Carlsen Chess Tour.
В 4-м туре наш шахматист проиграл белыми фигурами американцу Фабиано Каруане, а в 5-м – сыграл вничью черными с китайцем Динь Лижэнем.
После 5 туров у Раджабова 1,5 очка, и он занимает последнее 6-е место в группе «B». По 3 очка имеют Максим Вашье-Ляграв и Аниш Гири, по 2,5 – Фабиано Каруана, Динь Лижэнь и Ян Непомнящий.
Напомним, что по итогам двухкругового соревнования, чтобы пробиться в четвертьфинал, нужно попасть в четверку лучших в группе. Вторая часть матчей в группе «B» состоится 23 июня.
* * * 21:00
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов стартовал сегодня в онлайн-турнире Chessable Masters – третьем этапе Magnus Carlsen Chess Tour.
В турнире с призовым фондом в 150 тысяч долларов участвуют 12 шахматистов. Они поделены на две группы. Раджабов попал в группу «B», игры которой начались сегодня.
В каждой группе участники сыграют друг с другом в два круга. Контроль времени – 15 минут и 10 секунд добавления за каждый сделанный ход.
Три тура в группе «B» уже позади. Теймур Раджабов в 1-м туре уступил черными фигурами россиянину Яну Непомнящему. Затем белыми наш гроссмейстер сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лягравом, а в 3-м туре черным цветом в партии с голландцем Анишем Гири смог вырвать ничью.
Сегодня Раджабов проведет еще две партии – против американца Фабиано Каруаны и китайца Динь Лижэня.
После трех туров Теймур с 1 очком занимает в группе последнее, 6-е место. Лидирует Максим Вашье-Ляграв (2 очка), далее в турнирной таблице расположились Фабиано Каруана, Динь Лижэнь, Ян Непомнящий и Аниш Гири, набравшие по 1,5 очка.
Второй круг предварительного этапа в группе «B» будет сыгран 23 июня. По итогам 10 туров четыре лучших гроссмейстера выйдут в четвертьфинал, где сыграют с соперниками из группы «А». Здесь после 5 туров лидирует россиянин Владислав Артемьев (3,5 очка). Также в группе «А» выступают российский шахматист Даниил Дубов (3), организатор турнира, чемпион мира Магнус Карлсен (2,5), американец Хикару Накамура (2,5), россиянин Александр Грищук (2) и индиец Пентала Харикришна (1,5).