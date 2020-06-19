Во время протестов в Гааге против ограничительных мер, направленных на снижение заражаемости коронавирусом, произошли беспорядки. Полиция применила водометы, сообщает Deutsche Welle.

По данным нидерландской полиции, несколько сотен протестовавших сознательно искали конфронтации с сотрудниками правоохранительных органов. "Это не имеет ничего общего с обычной демонстрацией", - заявил представитель полиции.

Мэр Гааги Йохан Ремкес из соображений безопасности запретил проведение антикарантинной акции группе Virus Waanzin ("Вирусное безумие"). Несмотря на это, несколько сотен демонстрантов, среди которых было некоторое число агрессивно настроенных футбольных фанатов, собрались перед главным вокзалом города. После этого мэр разрешил провести короткую акцию. Когда атмосфера стала накаляться и протестующие собрались идти в направлении центра города, полиция решила вмешаться в ход протестов.