Дубай открывается для иностранных туристов

Дубай возобновит прием иностранных туристов 7 июля, сообщает пресс-служба правительства эмирата на своей странице в Twitter.

Туристы должны будут иметь при себе документ об отрицательном результате анализа на коронавирус нового типа или быть готовыми пройти тестирование на COVID-19 в аэропортах Дубая, указано в сообщении.

С 22 июня в страну могут въезжать обладатели вида на жительства, с 23 июня жителям Дубая разрешается пересекать границу.

Отметим, что Дубай закрыл границы 26 марта.