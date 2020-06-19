Смерть иранского судьи в Румынии: Тегеран направил ноту протеста Бухаресту

Иран направил ноту протеста Румынии в связи со смертью прокурора Гуламрезы Мансури, «выпавшего из окна одной из гостиниц в Бухаресте». Нота вручена послу Румынии в Тегеране, вызванному в МИД Исламской Республики, сообщает Anadolu.

«Иран ожидает от властей Румынии незамедлительного прояснения всех обстоятельств гибели Мансури и передачи его тела иранской стороне», - говорится в заявлении иранского МИД.

Семья Мансури уже обратилась к властям Ирана с просьбой об экспертизе тела.

Прокурор Мансури обвинялся правозащитниками в незаконном осуждении более 20 журналистов в Иране в 2013 году, часть которых подверглась пыткам. Впоследствии он бежал из страны в связи с обвинениями в коррупции и был задержан в Бухаресте. В пятницу, 19 июня, стало известно о его смерти вследствие «падения из окна» бухарестской гостиницы.