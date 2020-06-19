Как сообщает NEWSru.co.il, глава Совета национальной безопасности и различные специалисты дали оценку ситуации с COVID-19 в стране. По словам Нетаньяху, "они представили мне различные прогнозы, и все эти прогнозы неоптимистичны. Мы должны сгладить кривую сейчас".

"...Если мы немедленно не изменим свое поведение в отношении ношения масок и соблюдения дистанции, мы сами не по своей воле приведем к возобновлению карантина. Никто из нас не хочет этого. Поэтому я прошу вас, граждане Израиля, носить маски и соблюдать дистанцию", – сказал Нетаньяху.

Кроме того, отметил израильский премьер, "мы прилагаем все усилия, чтобы создать вакцину. Разработки Института биологических исследований, наши инвестиции в компанию Moderna – это часть международных усилий. Идет соревнование, и мы надеемся, что кто-то добьется успеха, но пока у нас нет выбора, нет альтернативы, кроме как проводить ответственную, грамотную политику для того, чтобы мы могли продолжать восстанавливать нашу экономику, продолжать жить вполне нормально в новой реальности. Носите маски, соблюдайте дистанцию".