Сегодня жители Земли могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна находилась между планетой и Солнцем, но не полностью закрывает звезду.

Затмение началось на восходе Солнца в Африке, на границе Уганды и Кении, а завершилось в Тихом океане восточнее Филиппин. Максимальная фаза видимости была в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана.

Солнечное затмение можно было частично наблюдать и с территории Азербайджана. Подобное затмение последний раз можно было увидеть 10 июня 2002 года, следующее же произойдет 13 июля 2037 года.