Редкое кольцеобразное солнечное затмение фото; видео
Сегодня жители Земли могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна находилась между планетой и Солнцем, но не полностью закрывает звезду.
Затмение началось на восходе Солнца в Африке, на границе Уганды и Кении, а завершилось в Тихом океане восточнее Филиппин. Максимальная фаза видимости была в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана.
Солнечное затмение можно было частично наблюдать и с территории Азербайджана. Подобное затмение последний раз можно было увидеть 10 июня 2002 года, следующее же произойдет 13 июля 2037 года.
Here’s another shot of annular solar eclipse happening now over Chiayi City in Taiwan. #solareclipse #SolarEclipse2020 pic.twitter.com/3vBsbyqoND— Preston Phillips (@PrestonTVNews) June 21, 2020