Рекордная жара на полюсе холода

Температура воздуха в российском городе Верхоянск, который считается одним из северных полюсов холода, достигла рекорда за всю историю наблюдений. 20 июня термометры в Верхоянске показали плюс 38 градусов по Цельсию, свидетельствуют данные портала «Погода и климат», пишет Forbes.

Отмечается, что если эти данные подтвердятся, то это станет самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным севернее Полярного круга. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2015 года в городе Форт-Юкон на Аляске (США), где тогда установилась температура в 37,8 градуса по Цельсию.

Associated Press отмечает, что Верхоянск входит в Книгу рекордов Гиннесса за самый экстремальный температурный диапазон — от минус 68 градусов зимой до плюс 37,2 градуса (предыдущий максимальный показатель жары в городе) по Цельсию.