В Тертере столкнулись грузовой и легковой автомобили: есть погибший и раненые

В Тертере на территории села Гарагоюнлу произошло  смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Qafqazinfo, в результате столкновения грузовика и автомобиля ВАЗ 2107 на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля местный житель Тахмаз Мамедов.

Получившие серьезные травмы водитель и пассажир грузовика доставлены в Бардинскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Ведется расследование.

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