В Тертере столкнулись грузовой и легковой автомобили: есть погибший и раненые
В Тертере на территории села Гарагоюнлу произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Qafqazinfo, в результате столкновения грузовика и автомобиля ВАЗ 2107 на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля местный житель Тахмаз Мамедов.
Получившие серьезные травмы водитель и пассажир грузовика доставлены в Бардинскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Ведется расследование.