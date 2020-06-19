Минобороны Турции: «Тяжело быть спецназом...» видео
В Минобороны Турции заявили, что на север Ирака были перекинуты дополнительные силы турецкого спецназа. Как пишет РИА Новости, об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.
Zordur #Komando olmak...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020
Gönlünde vatan ve millet aşkı,
sırtında 40 kg’lık yük...
Kahraman Komandolarımız, dün akşam 40 kg’lık çantalarının hazırlıklarını yaparak #PençeKaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçti. 🇹🇷 #MSB #TSK pic.twitter.com/IgMt6Mijdm
В этом районе Турция проводит операцию «Коготь тигра» против террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).
«Тяжело быть спецназом... В сердце родина и любовь к народу, на спине груз в 40 кг... Наши герои спецназовцы вчера вечером перешли через границу, чтобы присоединиться к операции «Коготь тигра», — говорится в заявлении.