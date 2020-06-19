Минобороны Турции: «Тяжело быть спецназом...» видео

В Минобороны Турции заявили, что на север Ирака были перекинуты дополнительные силы турецкого спецназа. Как пишет РИА Новости, об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

В этом районе Турция проводит операцию «Коготь тигра» против террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).

«Тяжело быть спецназом... В сердце родина и любовь к народу, на спине груз в 40 кг... Наши герои спецназовцы вчера вечером перешли через границу, чтобы присоединиться к операции «Коготь тигра», — говорится в заявлении.

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