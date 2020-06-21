На заводе PepsiCo в Пекине обнаружили коронавирус

PepsiCo была вынуждена закрыть завод по производству чипсов в Пекине, после того как у восьми сотрудников был выявлен коронавирус, сообщает Global Times.

Как рассказал в ходе пресс-конференции представитель компании, случаи заражения COVID-19 были выявлены еще 15 июня, и руководство компании тут же приняло решение об остановке производства. В тот же день все прочие сотрудники компании (около 480 человек) были отправлены на карантин. Им выдали тесты на коронавирус, но ни одного дополнительного случая инфицирования выявлено не было.

Компания пока не уточняет, могли ли быть заражены продукты, выпускаемые заводом, и где именно работали восемь сотрудников, у которых был выявлен COVID-19.

11 июня в Пекине была зафиксирована новая вспышка распространения коронавируса, связанная с оптовым рынком Синьфади. С тех пор в столице, по данным властей, было протестировано 2,3 млн жителей. За последние сутки в Пекине было выявлено 22 случая заражения COVID-19, а общее количество заболевших с 11 июня достигло уже 227 человек.