В Италии ледник спасают от таяния «геотекстильным брезентом»

Вершину ледника Презена на севере Италии активисты накрыли брезентом, чтобы предотвратить быстрое таяние. Об этом пишет The Guardian.

«Эта территория постоянно сокращается, поэтому стараемся покрыть как можно большую ее часть», — объясняет Давиде Паницца, глава компании Carosello-Tonale, выполняющей работы.

На севере Италии ледник Презена утратил более трети своего объема с 1993 года. По окончании горнолыжного сезона экологи прибегают к различным способам, чтобы остановить его таяние.

Проект покрытия начался в 2008 году и тогда охватил около 30 тыс. кв. м ледника. Сейчас планируется покрыть 100 тыс. кв. м. Для этого активисты используют «геотекстильный брезент», который отражает солнечный свет и поддерживает температуру более низкую, чем внешняя. Отмечается, что стоимость одной полосы размером 70 м на 5 м составляет до €400, и команде необходимо шесть недель, чтобы установить это покрытие.