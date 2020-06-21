Азербайджанских моряков вывезли из Мавритании

Согласно информации, плата за проживание в гостинице, накопившаяся в связи с пребыванием наших соотечественников в Мавритании, и необходимая для их возвращения на родину сумма были переведены на счет одного из моряков.

В связи с пандемией коронавируса сотрудники ЗАО, а также представители МИД, Госкомитета по работе с диаспорой, Государственного морского агентства поддерживали связь с нашими гражданами в Мавритании и принимали соответствующие меры по устранению их проблем.

21 июня моряки были доставлены в Турцию чартерным рейсом. В аэропорту Стамбула их встретили сотрудники представительства ASCO в Турции и разместили в отеле. Ожидается, что в ближайшие дни моряки вернутся в Азербайджан чартерным рейсом.

Четверо азербайджанских моряков - капитан Ровшан Абдуллаев, главный механик Микаил Микаилов, помощники капитана Ариф Аскеров и Фарадж Алиев были доставлены в Турцию для трудоустройства, а оттуда - в Мавританию. Однако обещания не были выполнены, и после того как границы были закрыты из-за пандемии коронавируса, указанные лица столкнулись с финансовыми проблемами.