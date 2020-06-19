Впервые с февраля: в Италии самое низкое число смертей от COVID-19

За последние сутки в Италии зарегистрировано 24 смертельных случая от последствий коронавируса, сообщает департамент гражданской защиты страны. Это самый низкий показатель с февраля, когда произошла вспышка заболевания.

Число новых случаев заражения в Италии за последние сутки составило 224 человека, выздоровели 440 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в стране было выявлено более 238,4 тыс. случаев, умерли свыше 34,6 тыс. человек, выздоровели более 182,8 тыс. человек. По числу зараженных Италия сейчас находится на восьмом месте.