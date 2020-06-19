Зеленский пригрозил Ирану судом

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Ирану международными судами в случае невыполнения взятых им обязательств по сбитому самолету авиакомпании МАУ. Об этом украинский лидер рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Глава украинского государства заявил, что рассчитывает на выполнение иранскими властями обещаний, которые они сделали после инцидента. Так, Зеленский рассчитывает не только на возвращение черных ящиков, но и на компенсации, а также, чтобы Иран принес официальные извинения, передает Лента.ру.

«В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обратиться в международные суды», - сказал Зеленский.

Ранее власти Ирана отказались посылать черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, в Украину. Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Черные ящики, скорее всего, отправят во Францию.