«Он был победителем во всем, победителем в каждой области. Мы верили, что он снова победит, однако этот вирус убивает». Эти слова были сказаны в эфире азербайджанского телеканала ОТВ Фатимой Аббасовой, дочерью Джамшида Аббасова, врача скорой медицинской помощи, умершего от коронавируса 17 мая.

Покойный заразился коронавирусом на работе, так как часто выезжал по вызовам к больным с температурой. Доктор Джамшид был к тому же коллегой своей дочери Фатимы.

«И другие врачи, работавшие с нами, также заразились вирусом и скончались. Доктор Гулиев Сурхай, доктор Мусаев Мирджалал. Они так же значимы, как и наши шехиды. Я бы даже сказала, что они «врачи-шехиды», - говорит Фатима.