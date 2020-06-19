«И другие врачи заразились коронавирусом и скончались. Доктор Сурхай, доктор Мирджалал…» дочь проливает слезы по отцу
«Он был победителем во всем, победителем в каждой области. Мы верили, что он снова победит, однако этот вирус убивает». Эти слова были сказаны в эфире азербайджанского телеканала ОТВ Фатимой Аббасовой, дочерью Джамшида Аббасова, врача скорой медицинской помощи, умершего от коронавируса 17 мая.
Покойный заразился коронавирусом на работе, так как часто выезжал по вызовам к больным с температурой. Доктор Джамшид был к тому же коллегой своей дочери Фатимы.
«И другие врачи, работавшие с нами, также заразились вирусом и скончались. Доктор Гулиев Сурхай, доктор Мусаев Мирджалал. Они так же значимы, как и наши шехиды. Я бы даже сказала, что они «врачи-шехиды», - говорит Фатима.
В апреле доктор Джамшид понял, что заразился коронавирусом, полностью изолировал себя от своей семьи и был помещен в одно из медицинских учреждений в Баку. Поскольку он был подключен к дыхательному аппарату, то поддерживал связь с семьей только письменно, писал, что скоро выздоровеет и вернется к ним.
«В нашей последней переписке он сказал: «Берегите себя, будьте сильными, я доверяю вас Богу. Я сказала: «Папа, мы ждем тебя, ты приедешь, и нам всем будет лучше, все будет прекрасно». Он сказал: «Иншаллах, будем все здоровы», - делится воспоминаниями дочь покойного доктора, Асмар Аббасова.
Свой жизненный путь доктор Джамшид прошел и через поля сражений. Во время карабахской войны он как врач вместе с азербайджанскими солдатами на фронте вел борьбу за священную землю, которую мы потеряли…