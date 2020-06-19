Закир Гасанов: У нас есть все для разгрома врага

«Мы обладаем всеми возможностями для разгрома противника, и враг это хорошо знает». Как передает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр обороны назвал абсурдными заявления армянской стороны о том, что находящиеся под оккупацией прилегающие к Нагорному Карабаху азербайджанские районы могут считаться буферной зоной: «Во-первых, это полный абсурд. Во-вторых, мы не должны забывать о Нахчыванской Автономной Республике. Распоряжением и при участии президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Нахчыване сформировано мощное армейское объединение - Отдельная общевойсковая армия. Она имеет в своем арсенале ракетные системы, системы реактивного залпового огня. Высокая боеготовность и стратегические позиции азербайджанской армии создают у нас уверенность в том, что никакая буферная зона не спасет врага от справедливого возмездия».

