Еще 23 смерти от COVID-19 в Турции

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 160 240 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По словам главы турецкого ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 23 летальных исхода от COVID-19, а общее число жертв заболевания достигло 4 950.

Министр добавил, что за прошедшие сутки еще у 1 192 человек тесты на вирус дали положительный результат. Всего зарегистрировано 187 685 случаев заражения коронавирусной инфекцией.