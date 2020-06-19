Дома престарелых, заведения для беженцев: в Германии COVID-19 снова активизировался
В Германии, по данным Института имени Роберта Коха по изучению инфекционных болезней, резко подскочил базовый показатель R (то есть среднее число людей, которых заражает один заболевший) - в воскресенье он составил 2,88 по сравнению с 1,79 в субботу, сообщает Русская служба BBC.
Это означает, что от каждых 100 инфицированных заразится еще 288 человек. Для эффективного сдерживания распространения болезни необходимо, чтобы число R было меньше 1.
По данным Института Коха, новые вспышки произошли в домах престарелых и больницах, заведениях для беженцев, в транспортных компаниях и на мясоперерабатывающих заводах, а также среди сезонных сельскохозяйственных рабочих.
В немецком городе Гёттинген несколько полицейских получили травмы в столкновениях с жителями жилого комплекса, которых посадили на карантин из-за выявленного у нескольких человек вируса. Власти сообщают, что в субботу группа людей намеревалась прорваться сквозь специально сооруженную металлическую решетку. Около 700 жителей этого микрорайона были посажены на карантин после того, как у двоих был выявлен коронавирус. Через сутки вирус был подтвержден уже у 120 жителей комплекса.