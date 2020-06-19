Дома престарелых, заведения для беженцев: в Германии COVID-19 снова активизировался

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха по изучению инфекционных болезней, резко подскочил базовый показатель R (то есть среднее число людей, которых заражает один заболевший) - в воскресенье он составил 2,88 по сравнению с 1,79 в субботу, сообщает Русская служба BBC.

Это означает, что от каждых 100 инфицированных заразится еще 288 человек. Для эффективного сдерживания распространения болезни необходимо, чтобы число R было меньше 1.