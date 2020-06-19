Прогноз от ведущего медика Италии: COVID-19 скоро может исчезнуть

«Коронавирус ослабевает и скоро может исчезнуть сам по себе, без вакцины. Если в марте и апреле вирус был похож на «агрессивного тигра», то сейчас он напоминает «дикого кота». Такое заявление сделал один из ведущих медиков Италии, глава инфекционного отделения в больнице Сан-Мартино в Генуе профессор Маттео Бассетти, передает Daily Mail.

Бассетти уверен, что коронавирус стал менее опасным и скоро окажется настолько слабым, что «вымрет» сам по себе, даже без применения вакцины.

По мнению итальянского профессора, вирус «изменяется в серьезности», ведь теперь пациенты спокойно переносят симптомы инфекции, которые еще в начале пандемии приводили к смертям.

Отмечается, что в последние месяцы ведущий итальянский врач не раз говорил, что пациенты с коронавирусом, по его наблюдениям, чувствуют себя намного лучше, чем инфицированные еще в начале эпидемии в Италии. Профессор Бассетти предполагает, что это может быть из-за генетической мутации в вирусе, делающей его менее смертоносным. А также из-за улучшенного лечения или того, что люди не заражаются такими большими группами благодаря придерживанию правил социального дистанцирования.

Однако другие ученые ответили скептически на такие убеждения врача, сказав, что нет никаких научных доказательств того, что вирус вообще изменился.