ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 183 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Лидерами стали Бразилия (55 тыс.), США (37 тыс.) и Индия (15 тыс.). За сутки умерли 4,7 тыс. человек. Прошлый максимальный прирост был 18 июня, тогда ВОЗ зафиксировала 181 тыс. заразившихся, сообщает «Коммерсант».
Всего в мире зарегистрировано 8,7 млн заражений COVID-19, число умерших почти достигает 462 тыс.
Лидеры по числу заразившихся: США — 2,2 млн; Бразилия — 1 млн; Россия — 585 тыс.; Индия — 410 тыс.; Великобритания — 303 тыс.