Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 02:53

Миру приходится приспосабливаться к COVID-19, жить с ним невзирая на постоянную угрозу. Выхода нет - начинают открываться экономики и границы, без чего проблематично само существование и государств, и людей. По сути же, всё скорее «приоткрывается», чем полноценно «открывается». И то только потому, что экономический, а с ним и социальный коллапс уже не за воротами, а во дворе. И не в десятке малоразвитых стран, а в глобальном масштабе и в самых развитых государствах.

Пока все развивается по классической модели - «И хочется, и колется, и мама не велит». Везде понимают, что долго сидеть взаперти не получится, и когда-то надо наконец выходить на улицу… Но выходить как-то страшновато – вирус не только никуда не делся, а продолжает разрастаться в прежнем, китайском темпе, как и в те первые недели, когда мы только услышали о нем. Ситуация в разных странах разная, но расслабиться не может никто – если у тебя все в порядке, а у соседа беда, то бдительность терять никак нельзя. Поэтому страны открываются, но – частично, с таким ворохом ограничений, что и не поймешь - открылись или нет… Вот страны Евросоюза вроде бы начали открывать границы, но пока – в лучшем случае только между собой. И только для ближайших соседей. Где-то делят страны по категориям – в зависимости от степени распространения инфекции на сто тысяч населения. Причем этот список короналояльности собираются пересматривать раз в две недели: страна, которая в течение 14 дней показала сравнительно низкий уровень заболеваемости, переходит в более высокую категорию, и, соответственно, наоборот. А в целом всё крайне нестабильно и зыбко – вчера были в категории «безопасных», а сегодня – чума! Поэтому никто никаких планов не строит. И все спасаются, вернее, делают попытки спастись по-своему. К примеру, Греция по понятным причинам пытается открыться на максимально возможном уровне, чтоб хоть как-то пополнить казну за счет умирающего туристического сезона. Но, судя по всему, практически безуспешно. Реклама греческих отелей, безумно красивые виды на море и белоснежные курортные поселки – все это хорошо, но мир пока не готов к тому, чтобы отправиться куда-то дальше своего города. А уж тем более – летать самолетами…

Не говоря уже об опасности заражения, поездки за границу - это теперь еще и неимоверные сложности. В разных странах разные правила для иностранцев – в одних всех сразу же в 14-дневный карантин, в других требуется предъявление «ковид-паспорта», в третьих – вообще ничего, просто проходи и всё. При этом никто не знает, насколько долговечны даже те правила, которые действуют сейчас. Не исключено, что когда приезжал – все было в порядке, а когда пришло время уезжать – вдруг появились ограничения. Не в чужой стране, так в своей… И придется две недели снова куковать в карантине. В итоге один из самых крупных гостиничных комплексов в Греции Miraggio Thermal Spa Resort в этом сезоне решил не открываться. Кто, собственно, сегодня может что-то гарантировать? И вообще возможно ли это? А если нет - то оно нам надо? Сидим себе и сидим, кататься по миру будем в лучшие времена. Страны хватаются за соломинку – придумывают какие-то магические «зеленые коридоры», которые гарантируют всем прибывающим безопасность. Но при этом шарахаются из стороны в сторону от неуверенности - сегодня с кем-то открывают границы, а завтра с ней же закрывают… По данным Международного агентства авиации, в июне авиаперевозки достигли 65% докризисного периода – это неплохой показатель, но проблема в том, что он формируется главным образом за счет внутренних рейсов в таких больших странах, как Китай, Индия, Бразилия, Россия и т.д. С большим трудом восстанавливается авиасообщение даже между соседними странами, что уж говорить о международных и тем более межконтинентальных рейсах. По прогнозу агентства, межконтинентальные полеты возобновятся не раньше конца года. В лучшем случае… Верным показателем нервозности, охватившей весь мир, стал Китай. Он то открывается, то закрывается, там то несколько дней ни одного заразившегося, а потом раз – и несколько десятков за сутки. Страна то заявляет о победе над вирусом и скором полном всего и вся, то вдруг резко закрывает свои отдельные регионы. Ну а об уровне нестабильности экономики наглядно свидетельствует, конечно же, нефть, цена на которую отплясывает невиданный доселе танец. А такт в нем отбивает все та же неизвестность – открываемся или пока все же погодим? Вполне показательная ситуация и в нашем регионе, которая, кроме всего прочего, демонстрирует и наличие такого на первый взгляд несерьезного фактора, как везение. Азербайджан и Армения после первых робких попыток открыться, оказались реально перед той самой «второй волной коронавируса», которая накатила не ожидая завершения первой.