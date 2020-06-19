Александр Рар: «Азербайджан привлек на свою сторону многих европейских политиков» эксклюзив

Записал Заур Расулзаде, отдел политики

Европейский парламент (ЕП) принял наконец резолюцию, которая не допускает никакой иной трактовки, кроме как безоговорочное утверждение территориальной целостности Азербайджана в пределах его признанных на международном уровне, а земли, захваченные Арменией, прямо названы оккупированными.

В документе подчеркивается, что «независимость, суверенитет и территориальная целостность стран «Восточного партнерства» все еще подорвана нерешенными региональными конфликтами, внешней агрессией и продолжающейся оккупацией некоторых из этих стран».

Александр Рар

Резолюция ЕП является выражением консолидированной позиции Евросоюза в отношении затянувшихся конфликтов в странах-участницах «Восточного партнерства», осуждающей любую оккупацию, в том числе и оккупацию Арменией территорий Азербайджана. Документ был подготовлен депутатом Европарламента из Литвы Петрасом Ауштревичюсом при участии содокладчиков Радослава Сикорского, Анны Фотыги (Польша), Аттилы Ара-Ковача (Венгрия) и Маркеты Грегоровой (Чехия).

Выражая свое мнение о принятом европарламентариями постановлении, немецкий политолог Александр Рар заявил haqqin.az, что это «нехороший сигнал для Армении».

«В Евросоюзе многие разочарованы тем, что не удалось вырвать Армению из Евразийского экономического союза и поставить ее на путь интеграции с Западом, как Украину. Что же касается Азербайджана, то ваша страна вкладывает большие усилия в работу с общественным мнением Запада. Кроме того, Баку рассматривается Европой как альтернативный источник энергоносителей. Баку провел очень грамотную дипломатическую кампанию по привлечению на свою сторону многих европейских политиков», - отметил немецкий политолог. сказал он.

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