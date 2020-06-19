В документе подчеркивается, что «независимость, суверенитет и территориальная целостность стран «Восточного партнерства» все еще подорвана нерешенными региональными конфликтами, внешней агрессией и продолжающейся оккупацией некоторых из этих стран».

Европейский парламент (ЕП) принял наконец резолюцию, которая не допускает никакой иной трактовки, кроме как безоговорочное утверждение территориальной целостности Азербайджана в пределах его признанных на международном уровне, а земли, захваченные Арменией, прямо названы оккупированными.

Резолюция ЕП является выражением консолидированной позиции Евросоюза в отношении затянувшихся конфликтов в странах-участницах «Восточного партнерства», осуждающей любую оккупацию, в том числе и оккупацию Арменией территорий Азербайджана. Документ был подготовлен депутатом Европарламента из Литвы Петрасом Ауштревичюсом при участии содокладчиков Радослава Сикорского, Анны Фотыги (Польша), Аттилы Ара-Ковача (Венгрия) и Маркеты Грегоровой (Чехия).

Выражая свое мнение о принятом европарламентариями постановлении, немецкий политолог Александр Рар заявил haqqin.az, что это «нехороший сигнал для Армении».

«В Евросоюзе многие разочарованы тем, что не удалось вырвать Армению из Евразийского экономического союза и поставить ее на путь интеграции с Западом, как Украину. Что же касается Азербайджана, то ваша страна вкладывает большие усилия в работу с общественным мнением Запада. Кроме того, Баку рассматривается Европой как альтернативный источник энергоносителей. Баку провел очень грамотную дипломатическую кампанию по привлечению на свою сторону многих европейских политиков», - отметил немецкий политолог. сказал он.