Центробанк констатирует, что негативное влияние пандемии на внутреннюю экономическую активность в Азербайджане в мае-июне продолжилось, шло снижение по всем компонентам совокупного спроса. В то же время главный банк страны отмечает, что статистические данные показывают хорошую реакцию правительства страны на внешние шоки. Действительно, оборот розничной торговли по итогам пяти месяцев снизился на 1,7% относительно того же периода прошлого года. В частности, стоимость платных услуг, предоставляемых населению, упала на 14,9%, а объем инвестиций в ненефтяной сектор сократились на 16,7%. Но, несмотря на это, официальная статистика по итогам пяти месяцев текущего года показывает, что экономический рост в базовых отраслях экономики (нефтегазовая промышленность и сельское хозяйство) продолжился.

Не секрет, что Центробанк Азербайджана систематически проводит мониторинг предприятий реального сектора с целью корректировки своей монетарной политики в связи с реальной ситуацией. И последний мониторинг Центробанка показывает, что индекс деловой уверенности в ненефтяной промышленности (нефтяная сфера в основном контролируется консорциумом иностранных компаний и действует по специальным правилам), строительстве, торговле и сфере услуг в мае находился в негативной зоне.

Вместе с тем полное выполнение правительством своих обязательств по социальным расходам, программа поддержки бизнеса и населения в условиях COVID-19 и другие меры позволили предотвратить еще большее снижение экономической активности, а также частично компенсировать потери субъектов бизнеса. Кроме того, хотя объем экспорта по итогам пяти месяцев текущего года и снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, внешнеторговый баланс остался профицитным. Тенденции снижения импорта оказывает регулирующее влияние на внешнеторговый баланс, и не исключено, что по итогам первого полугодия текущий счет платежного баланса будет профицитным.

Как ранее отмечал haqqin.az, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за первый квартал этого года составил 643,6 млн долларов, сократившись в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на нефть в первом квартале составила 57,6 доллара за баррель против 61,9 доллара годом ранее. На фоне сделки ОПЕК+ цены на нефть начали восстановление. С начала июня средняя цена нефти марки Brent составила уже 40 долларов за баррель, что на 23% выше средней цены в мае (32,5 доллара за баррель) и на 48% выше цены в апреле (27,1 доллара за баррель). На 19% сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и экспорт Азербайджана. Но вместе с тем во внешней торговле был отмечен профицит, наблюдалась также тенденция сокращения импорта. С учетом всех этих факторов Центробанк и не исключил, что по итогам первого полугодия мы также будем наблюдать профицит счета текущих операций платежного баланса.

В то же время все это не помешало Центробанку впервые в этом году снизить учетную ставку с 7,25% до 7%, снизив стоимость маната для бизнеса и населения (нижний порог процентного коридора снижен с 6,75% до 6,5%, а верхний - с 8% до 7,5%). Доказав тем самым, что он вовсе не намерен сложа руки ждать милости от судьбы, а держит ситуацию в руках. Поэтому и строго придерживается утвержденного в конце 2019 года графика рассмотрения параметров учетной ставки (8 раз в году), хотя из-за сложной экономической обстановки и проявляет большую осторожность, предпочитая не торопиться с решениями по ее изменениям. Так, если в прошлом году Центробанк 8 раз подряд снижал учетную ставку на 25 базовых пунктов - с 9,75% до 7,5%, то в этом году этот показатель чуть ли не за полгода.

По мнению аналитиков российского «Газпромбанка», осторожность в действиях Центробанка - фактическое признание факторов замедления экономики страны, при котором инфляционные процессы также замедлились. За пять месяцев ВВП страны в условиях падения цен на углеводороды и ввода ограничительных мер в связи с пандемией сократился на 1,7% по сравнению с ростом на 2,2% за аналогичный период прошлого года. При этом снижение ненефтяного ВВП, наиболее чувствительного к доступности кредитных ресурсов, зависящих от учетной ставки, составило 2,1%, в то время как за аналогичный период прошлого года он вырос на 2,4%.

Но, как говорится, нет худа без добра. Решение о понижении учетной ставки Центробанк принял с учетом снижения годовой инфляции и сохранения стабильности на валютном рынке, улучшения международной конъюнктуры, ослабления потребительского спроса и его влияния на инфляционные ожидания. А темпы инфляции снижаются - в мае зафиксирована дефляция в 0,5%, а годовая инфляция составила 2,9 %. На фоне вызванной пандемией неопределенности сокращение совокупного спроса со снижением потребительских и инвестиционных расходов выступает в качестве основного понижающего фактора. Сезонное удешевление сельхозпродукции и продолжающееся снижение мировых цен на продовольствие (-10,5% за пять месяцев) также влияют на показатели. По обновленным прогнозам, наиболее вероятная инфляция к концу года составит 3%-3,5% - в рамках текущей макроэкономической политики, находясь в пределах целевого диапазона (4% ± 2%). И, конечно же, сдерживать инфляцию помогает также стабильный курса маната, который Центробанк сохраняет, несмотря на все критические выпады экспертного сообщества.