Коронавирус в Армении: 320 новых зараженных и 10 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 20588, сообщает в понедельник Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Отмечается, что по состоянию на 21 июня, в стране было 20 268 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 320 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса скончались 360 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 117 (плюс 3 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 9131 человека. На лечении находятся 10980 человека. Общее количество проведенных тестов – 96843.