Врач Мурад Мамедли: «Люди, опомнитесь! Ситуация у нас может стать хуже, чем в Италии и Испании!»

«Я врач, работаю с больными Сovid-19. Только Бог знает о том, как мы переживаем и выживаем в больнице... Ситуация стала намного серьезнее. Все оказалось не так, как мы предполагали. В Баку заканчиваются места, отведенные для пациентов с ковид. Заражение максимальное. Количество тяжелых пациентов становится больше с каждым днём. Такими темпами число погибших резко возрастет, несмотря на все наши силы и работу», - написал врач.

Азербайджанский врач Мурад Мамедли обратился через социальные сети к гражданам страны с призывом соблюдать режим карантина и не усугублять и без того тяжелую ситуацию. По его словам, карантин введен не «для показухи», а в больницах Баку действительно заканчиваются места для больных.

Мурад Мамедли призвал всех граждан не посещать без необходимости общественные места и не ездить в общественном транспорте.

«Неужели так трудно соблюдать элементарные правила: держать расстояние, надевать маску и мыть руки? Поверьте, самое худшее, что у нас будет ситуация хуже, чем в Италии и Испании!», - предостерег он.

Врач также обратился к людям, которые все еще не верят в существование вируса.

«Если вы не верите в вирус, то соблюдайте карантин ради тех, кто верит. Тех, кто знает... Тех, кто видит... В конце концов, ради Бога. Если сегодня мы будем жить, не соблюдая социальной дистанции на бульваре или в ресторане, то завтра наказанием для нас будет потеря родителей̆, молодых ребят и т.д. Люди думают, что карантин и все прочее для показухи. Нет, родные мои, нет! С такими темпами распространения скоро нам не хватит даже медицинского персонала! А если заболеем мы, то для нас - врачей мест в больницах уже не будет! Пусть Аллах хранит нашу страну и наш народ!», - призывает врач.

Мурад Мамедли также рассказал о тяжелейших условиях, в которых приходится работать врачам.

«Вы не поверите, в каком состоянии мы выходим с работы. У всех врачей на лицах кожа уже сходит, на ногах вены вздулись. По ночам, во сне, у всех в ушах звучит гул аппаратов... Стресс, бессонные ночи и боли по всему телу... В таком состоянии мы каждый̆ день работаем... без воды, еды и почти без свежего воздуха», - говорит Мамедли.