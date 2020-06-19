Московские врачи вылечили от COVID-19 более 136 тысяч человек

В Москве еще 1114 пациентов вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших увеличилось до 136 670 человек, сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Она напомнила, что поправившиеся горожане могут стать донорами плазмы, а также волонтерами, которые помогают тем, кто лечится на дому.

Всего в стране более 584 тысяч инфицированных, свыше 339 тысяч уже выписались, 8111 умерли. У многих болезнь протекает без симптомов и не требует госпитализации.

Большинство регионов снимают ранее введенные ограничения.