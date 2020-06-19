Нефть дешевеет

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов незначительно снижаются на фоне смешанных сигналов после уверенного роста по итогам минувшей недели.

По состоянию на 9:38 августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,14 к предыдущему закрытию до $41,05 за баррель, июльские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,27 до $39,48 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк, «нефть марки Brent, находившаяся еще в начале (прошлой) недели на отметках 38-39 долларов за баррель, бодро перешагнула значение $40, а в пятницу закончила торги на уровне 41,96».

«Позитив на рынке энергоносителей ранее воспринимался инвесторами как сигнал к покупке рисковых активов, однако сейчас участники рынка предпочитают более взвешенный подход. Спрос на рынке „черного золота“ остается слабым, добыча хоть и сокращается, но не настолько как рассчитывал рынок», — говорится в обзоре эксперта.