Коронавирус в России: 7600 новых зараженных и 95 умерших за сутки

По состоянию на утро 22 июня в России зарегистрировали 7600 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в России с начала эпидемии коронавирус выявили у 592 280 человек.

За минувшие сутки умерли еще 95 человек, с начала распространения коронавируса в России — 8206 человек.

За сутки выздоровели 4 705 человек, с начала эпидемии — 344 416 человек.

За день в России, по данным Роспотребнадзора, провели 291 тысячу тестов на коронавирус. За все время в России провели свыше 17,2 миллиона тестов.