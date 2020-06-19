Ильхам Алиев принял участие в открытии наземного перехода в Баку фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июня принял участие в открытии нового наземного перехода на улице Неаполя в Хатаинском районе Баку, сообщает АзерТАдж.

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