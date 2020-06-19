За нарушение карантина оштрафовали свыше 1,5 тысячи человек

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обнародовало число нарушителей, попытавшихся въехать или выехать из Баку в нарушение правил жесткого карантина.

Начальник отдела управления полковник Кямран Алиев заявил журналистам, что в период с 00:00 до 22:00 часов 21 июня на территории страны за нарушение требований специального карантинного режима по статье 211.1 Кодекса об административных проступках были оштрафованы 1 440 человек, в том числе 132 человека за нарушение требований статьи 211.2 Кодекса. В общей сложности к административной ответственности были привлечены 1 572 человека.

К.Алиев отметил, что на карантинных постах, установленных на трассах Алят-Астара, Баку-Шемаха и Баку-Губа, выявлено 900 водителей транспортных средств, не имеющих разрешений.

Напомним, что в связи с принятым Кабмином Азербайджана решением о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Апшеронского района с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля будет действовать жесткий карантинный режим.