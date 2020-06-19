Генпрокуратура подтверждает информацию о спецоперации в Исполнительной власти Апшеронского района обновляется

Отдел информации

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили haqqin.az информацию о спецоперации в здании Исполнительной власти Апшеронского района.

В Генпрокуратуре сообщили, что дополнительная информация будет предоставлена общественности позже.

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Как стало известно haqqin.az, спецоперацию в здании Исполнительной власти Апшеронского района проводят сотрудники Управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

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В эти минуты сотрудники правоохранительных органов проводят антикоррупционную спецоперацию в здании Исполнительной власти Апшеронского района.

Как сообщили haqqin.az сотрудники Исполнительной власти, в ходе операции задержан ряд руководящих сотрудников ИВ.

Подробности будут сообщены позже.

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