Генпрокуратура подтверждает информацию о спецоперации в Исполнительной власти Апшеронского района обновляется
В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили haqqin.az информацию о спецоперации в здании Исполнительной власти Апшеронского района.
В Генпрокуратуре сообщили, что дополнительная информация будет предоставлена общественности позже.
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Как стало известно haqqin.az, спецоперацию в здании Исполнительной власти Апшеронского района проводят сотрудники Управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.
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В эти минуты сотрудники правоохранительных органов проводят антикоррупционную спецоперацию в здании Исполнительной власти Апшеронского района.
Как сообщили haqqin.az сотрудники Исполнительной власти, в ходе операции задержан ряд руководящих сотрудников ИВ.
Подробности будут сообщены позже.