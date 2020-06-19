Заразившимся COVID-19 в Узбекистане туристам выплатят по $3 тысячи

Иностранные туристы получат компенсацию в размере трех тысяч долларов США в случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Узбекистане. Постановление об этом подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, передает CentralAsia.

Документом внедряется система санитарно-эпидемиологической безопасности «Uzbekistan. Safe travel guaranteed» («Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано»), которая призвана стать своеобразной «подушкой безопасности» для иностранных туристов. В рамках этой системы создается Фонд безопасного туризма. Источником его финансирования станут 20 миллиардов сумов (около 2 миллионов долларов) из Антикризисного фонда Узбекистана, а также взносы за сертификацию.

Подобная практика по выплате компенсаций туристам широко применяется во многих странах мира.