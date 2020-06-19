Кадыров: «Путин должен баллотироваться на новый президентский срок»

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что у Владимира Путина нет достойного преемника и действующему президенту России следует баллотироваться на следующий срок для сохранения суверенитета страны. Об этом руководитель региона написал на своем канале в Telegram в понедельник, сообщает ТАСС.

«Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиту ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником», - написал Кадыров.

Он также добавил, что поддерживает все изменения в Конституцию России, вынесенные на голосование. «Они направлены на дальнейшее укрепление могущества государства, его экономического, социального, нравственного и духовного развития. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, наше с вами будущее», - подчеркнул Кадыров.