Кремль: у России нет территориальных претензий к своим соседям
Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ряд высказываний Владимира Путина, которые прозвучали в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", передает ТАСС.
"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", - сказал Песков.
Песков подчеркнул, что президент РФ в фильме говорил не о территориальных претензиях России, а о том, что поправки в конституцию нужны в том числе для того, чтобы не повторять ошибок Конституции СССР.