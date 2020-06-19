Азербайджанская армия провела учения в горах фото; видео
Подразделения Азербайджанской армии провели учения по отработке задач по планированию и проведению наступательных действий в условиях горной местности.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в учениях были задействованы почти 800 военнослужащих, около 100 единиц боевых бронированных машин и автомобильной техники, около 40 артиллерийских установок разных калибров, 6 боевых и транспортных вертолетов.
Целью учений стало совершенствование боевых навыков командиров в условиях горной местности, управление подразделениями в ходе наступательных действий в горах, проверка физической выносливости личного состава, а также организация взаимодействия подразделений.
Подразделения, поднятые по тревоге, успешно выполнили задачи по захвату резервного района, горных перевалов и доминирующих высот, а также созданию благоприятных условий для наступления основных сил. На завершающем этапе учений были выполнены боевые стрельбы.